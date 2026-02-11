Escalation nucleare controllata | cosa c’è dietro il wargame su Taiwan

Le esercitazioni di emergenza su Taiwan hanno attirato l’attenzione. Si tratta di simulazioni chiamate tabletop exercise, usate per capire i punti deboli delle strategie militari. Le prove servono a scoprire cosa funziona e cosa no, in caso di una crisi reale. Le autorità vogliono assicurarsi di essere pronte nel caso di un confronto con un possibile nemico.

Le simulazioni di una situazione di emergenza, note in lingua inglese come tabletop exercise, vengono impiegati al fine di identificare i gap nelle strategie e nelle capacità di un dato attore nell’affrontare una soluzione di emergenza, quale un confronto con un nemico. Allo stato attuale, dato il ruolo della Cina come principale minaccia agli interessi strategici degli Stati Uniti, la Heritage Foundation ha organizzato nel mese di ottobre una simulazione di un potenziale conflitto nello Stretto di Taiwan segnato da una progressiva escalation nucleare denominata Azur Dragon. La simulazione è stata svolta utilizzando TIDALWAVE, un modello di simboli azione fondato sull’Intelligenza Artficiale volto ad analizzare un possible conflitto prolungato tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

