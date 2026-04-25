Corteo 25 aprile Cgil | Parlano ancora le bombe nel mondo difendiamo democrazia e Costituzione

Durante il corteo del 25 aprile, la Cgil ha ricordato la Liberazione dal nazifascismo e i principi della democrazia, mentre ha espresso preoccupazione per i conflitti in corso nel mondo. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno attraversato le vie della città, portando simboli e striscioni dedicati ai valori della Costituzione. Sono stati ascoltati discorsi e slogan per ribadire l’importanza di difendere i diritti civili e la pace.

Un richiamo alla memoria della Liberazione dal nazifascismo e ai valori della democrazia, ma anche la preoccupazione per i conflitti in atto nel mondo. È quanto espresso dalla Cgil, tra i co-organizzatori della partecipata manifestazione promossa dal Comitato 25 Aprile.A sottolinearlo è stato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Corteo 25 Aprile, la politica in piazza: “Difendiamo memoria e libertà”C’erano esponenti di diverse forze politiche dell'opposizione a livello locale al corteo per la festa della Liberazione dal nazifascismo organizzato... Manifestazione 25 aprile a Catania, De Caudo (Cgil): “È una giornata per la democrazia”Anche la Cgil di Catania aderisce alla manifestazione promossa dall’Anpi di Catania per il prossimo 25 aprile 2026, con concentramento alle 9,30 in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile 2026: le iniziative dello SPI CGIL Bologna per l’81° anniversario della Liberazione; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile, Brescia in festa per la Liberazione. Il corteo del 25 aprile a Roma con il segretario generale della Cgil Landini in diretta videoA Roma il corteo del 25 aprile dell'Anpi per l'81° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo inizia alle 10.30 con il concentramento a Porta San Paolo, seguito alle 11 dall'omaggio a ... video.corriere.it A Mestre 3mila in corteo per il 25 aprile, 'una piazza di cambiamento'Circa 3mila persone sono scese in piazza oggi a Mestre per celebrare il 25 aprile, in un corteo al quale hanno preso parte sindacati, centri sociali e Anpi. I manifestanti hanno attraversato via Piave ... ansa.it Minacce a Valditara nel corteo della Liberazione a Napoli.Forza Ministro, quattro scappati di casa non ti fermeranno.Vigliacchi e ignoranti non rispettano nemmeno l' anniversario del 25 aprile.#Matone - facebook.com facebook VIDEO | Milano, Brigata Ebraica fuori dal corteo. Fiano: "Espulsi per via della stella di David. Ci hanno cacciati, non è mai successo in 50 anni". #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com