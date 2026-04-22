Manifestazione 25 aprile a Catania De Caudo Cgil | È una giornata per la democrazia

Il 25 aprile, a Catania, si terrà una manifestazione promossa dall’Anpi, con partenza alle 9:30 da piazza Stesicoro e conclusione in piazza Machiavelli. La Cgil di Catania ha deciso di partecipare all’evento, che ricorda l’81º anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata è dedicata alla celebrazione della democrazia e della libertà.

Anche la Cgil di Catania aderisce alla manifestazione promossa dall’Anpi di Catania per il prossimo 25 aprile 2026, con concentramento alle 9,30 in piazza Stesicoro per poi concludersi in piazza Machiavelli, in occasione dell’81º anniversario della Liberazione dal nazifascismo. “La partecipazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Motori, l’evento nel weekend del 25 e 25 aprile con Maranello ancora cuore della manifestazione. Rally città di Modena: ormai ci siamoSi avvicina il momento del 43° Rally Città di Modena (foto Leonelli), uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale tra moderno e storico. 25 aprile a Piacenza, una giornata di eventi in cittàSabato 25 aprile Piacenza celebra la Festa della Liberazione con una giornata ricca di momenti istituzionali, musica e iniziative culturali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Le piazze del 25 aprile; I comitati lanciano la grande marcia a Mestre per il 25 aprile; 81° della Liberazione dal nazifascismo – Manifestazione a Roma. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Corteo del 25 aprile 2026 a Milano: manifestazione per l'81° anniversario della LiberazioneLa principale manifestazione con cui Milano celebra il 25 aprile 2026 e la festa della Liberazione - di cui quest'anno si celebrano gli 81 anni - è il tradizionale corteo che parte da corso Venezia ... mentelocale.it Quarta edizione della manifestazione promossa dal Comune e dall’associazione “Bartolo Longo”: oltre 200 iscritti, percorso di 10 chilometri e un tributo al podista che portò il nome di Serino fino alla Maratona di New York - facebook.com facebook Non sapevo che la eurodeputata Sardone fosse tifosa del #Genoa. Ieri infatti si è fatta fotografare con la seconda maglia del Genoa a una manifestazione a Milano. Quella maglia raffigura infatti la croce di San Giorgio, simbolo storico, militare e identitario della x.com