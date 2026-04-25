Durante le manifestazioni di protesta che si sono svolte nelle ultime settimane, sono stati segnalati episodi di violenza e intimidazioni contro rappresentanti politici. Il ministro dell’istruzione ha commentato la situazione affermando che chi minaccia i politici rappresenta una deriva fascista, sottolineando come simili comportamenti siano simili a quelli di un secolo fa contro gli antifascisti, anche se con posizioni politiche opposte.

"Non c'è differenza fra coloro che oggi si esaltano minacciando ministri e politici di 'destra' e chi cento anni fa minacciava i politici antifascisti: sono parenti stretti, anche se di opposto colore politico. La vera deriva "fascista' e antidemocratica oggi è rappresentata da costoro, da chi li sostiene, li vezzeggia e li giustifica. Una cosa è certa: non hanno alcun titolo per celebrare il 25 aprile". Lo scrive sui social il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dopo che una sua fotografia è stata appesa a testa in giù a Napoli al corteo per l'anniversario della Liberazione. "Condanno con forza gli insulti e le parole agghiaccianti...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cortei e violenze, Valditara: "Chi minaccia i politici rappresenta la vera deriva fascista"

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