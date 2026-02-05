Svolta contro le violenze | arresto anche in quasi flagranza per chi colpisce il personale scolastico Valditara | Importante provvedimento che tutela chi lavora per il futuro dei nostri figli

Il governo ha deciso di intervenire duramente contro le aggressioni agli insegnanti e al personale scolastico. Con il nuovo decreto sicurezza, chi viene colpito in un’azione violenta può essere arrestato subito, anche in flagranza di reato. Il ministro Valditara ha spiegato che la norma entra in vigore immediatamente, senza aspettare i tempi del Parlamento. La misura mira a proteggere chi lavora nelle scuole e a fermare la spirale di violenza che si sta diffondendo.

Il decreto sicurezza introduce l'arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico. Il Ministro Valditara dichiara all'ANSA che la norma diventa "immediatamente operativa", superando i tempi parlamentari. Il testo prevede anche il coinvolgimento dei genitori nei percorsi educativi per studenti fragili.

