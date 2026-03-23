"> Acosta in testa al Campionato, Marquez avvisa Ducati. Pedro Acosta ha dimostrato un inizio promettente nella stagione MotoGP 2026, posizionandosi in cima alla classifica dopo una prestazione convincente nel primo round in Thailandia. Nonostante il suo successo, Acosta ha cercato di minimizzare le aspettative riguardo alla sua corsa al titolo, un atteggiamento che Marc Marquez, campione del mondo in carica, non prende alla leggera: “Lo vedo come una vera minaccia”, ha dichiarato. La prima vittoria di Acosta in MotoGP coincide con la prima vittoria sprint di KTM, un momento storico che segna il suo ingresso come leader nella classifica del campionato per la prima volta nella sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez: Pedro Acosta rappresenta una vera minaccia per Ducati nel 2026.

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