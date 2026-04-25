Durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione a Roma e Milano si sono verificati cortei con episodi di violenza e insulti rivolti alla Brigata partigiana. Le autorità hanno condannato gli incidenti, mentre alcuni rappresentanti sindacali hanno espresso critiche riguardo alle dichiarazioni ufficiali. La situazione ha attirato l'attenzione su come vengono gestiti gli eventi pubblici e sulla percezione degli atteggiamenti delle diverse parti coinvolte.

Le violenze ai cortei per la Festa della Liberazione a Roma e Milano, gli insulti alla Brigata Ebraica e la fotografia del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara appesa a testa in giù a ricordare il cadavere di Benito Mussolini a piazzale Loreto hanno scatenato la condanna da parte delle istituzioni e del mondo politico. Mentre la Cigl e il Pd, ignorando quanto accaduto, si sono limitati a dare solidarietà ai "compagni dell'Associazione nazionale partigiani" presi di mira con una pistola ad aria compressa da un giovane che, indossando una tenuta grigio-verde definita "militare", è stato subito etichettato come "di destra". "Condanno i...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cortei e violenze, condanna dalle istituzioni ma la Cgil vede solo ciò che fa comodo

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