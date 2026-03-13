Anm Cei e Cgil ormai pensano solo a ciò che non li riguarda

L'Anm, la Cei e la Cgil hanno deciso di concentrarsi su questioni che non riguardano direttamente le loro attività principali, anche se il numero di iscritti e le vocazioni stanno diminuendo e molte persone stanno lasciando il sindacato. Invece di affrontare i problemi interni, hanno optato per una strategia politica contro il governo Meloni. La situazione mostra un cambiamento nelle priorità di queste organizzazioni.