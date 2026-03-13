Anm Cei e Cgil ormai pensano solo a ciò che non li riguarda
L'Anm, la Cei e la Cgil hanno deciso di concentrarsi su questioni che non riguardano direttamente le loro attività principali, anche se il numero di iscritti e le vocazioni stanno diminuendo e molte persone stanno lasciando il sindacato. Invece di affrontare i problemi interni, hanno optato per una strategia politica contro il governo Meloni. La situazione mostra un cambiamento nelle priorità di queste organizzazioni.
Nonostante il calo di vocazioni e la fuga dal sindacato, hanno scelto la metamorfosi per fare politica contro il governo Meloni. Da qualche tempo nel nostro Paese sta succedendo qualcosa di nuovo. È una metamorfosi che, sottotraccia ma incalzante, sta modificando i termini del confronto civile. Inesorabilmente. Alcuni grandi enti, alcune grandi istituzioni civili e sociali stanno cambiando mestiere. La Cei, Conferenza episcopale italiana, la Cgil, Confederazione generale italiana del lavoro, e la Anm, Associazione nazionale magistrati, non sono più quelle di una volta. Non agiscono più all’interno del loro ambito di competenza. Hanno deciso di scendere in campo, in trasferta. 🔗 Leggi su Laverita.info
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