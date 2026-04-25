Quando si tratta di allenarsi in salita, molti si chiedono se sia meglio correre o camminare, considerando i benefici e i rischi di ciascun metodo. Correre permette di bruciare più calorie in meno tempo, ma esercita maggiore pressione sulle articolazioni. Camminare, invece, riduce lo stress articolare e può essere più sostenibile nel lungo termine. Entrambi gli approcci sono praticabili in salita, a seconda degli obiettivi e delle condizioni fisiche di ciascuno.

La corsa e la camminata in salita rientrano probabilmente tra le attività aerobiche maggiormente consigliate per la salute del cuore e per bruciare calorie. Innumerevoli evidenze scientifiche indicano da tempo che praticare una regolare attività di questo tipo contribuisce a ridurre il rischio di patologie cardiache nel medio e lungo periodo, e in più aiuta a controllare il peso corporeo. Ma quale scegliere tra le due? Gli esperti non hanno dubbi: entrambe le opzioni sono più che valide, pur se con caratteristiche differenti che le rendono più o meno adatte a seconda degli obiettivi, dell’età e delle condizioni fisiche di partenza. La domanda corretta, dunque, non è quale sia la migliore in assoluto, ma quale sia più funzionale nel proprio caso specifico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa o camminata in salita? Pro e contro dei due allenamenti e qual è il migliore per te

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