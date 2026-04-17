Camminata corsa bicicletta | il momento migliore per allenarsi è nel pomeriggio Ecco la scoperta degli scienziati in relazione all' ora in cui ci si allena

Uno studio condotto in Nord Europa analizza come l'ora del giorno influisca sull'efficacia dell'attività fisica. I ricercatori hanno confrontato le prestazioni di persone che si allenano nel pomeriggio rispetto a quelle che si esercitano al mattino o alla sera. I risultati mostrano che, nel pomeriggio, le persone tendono a ottenere migliori risultati durante camminate, corse e pedalate. Lo studio si è basato sull'osservazione di diversi soggetti in varie fasce orarie.

Nella revisione, i ricercatori hanno analizzato i risultati di diversi studi precedenti sull'esercizio fisico mattutino rispetto a quello pomeridiano sul metabolismo di persone sane e di persone con diabete di tipo 2, patologia che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 4 milioni in Italia. Lo studio ha rilevato che molte delle nostre cellule, gli ormoni e i geni reagiscono in modo diverso a seconda non solo di quanto ma anche di quando ci alleniamo. Tali effetti si sono rivelati particolarmente evidenti nelle persone che soffrono di diabete di tipo 2, nel cui caso, l'esercizio fisico svolto più tardi nel corso della giornata tendeva a portare a miglioramenti sostanziali e duraturi nel controllo della glicemia.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Camminata, corsa, bicicletta: il momento migliore per allenarsi è nel pomeriggio. Ecco la scoperta degli scienziati in relazione all'ora in cui ci si allena La bici può migliorare la corsa in salita Notizie correlate Questo smartwatch Amazfit con cui anche Jasmine Paolini si allena è ora in offerta a 70 euro, ed è ora di valutarlo seriamenteAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Nuova particella al CERN, 4 volte più pesante del protone: la spiegazione degli scienziati che l’hanno scopertaPresentata alla conferenza Rencontres de Moriond, la scoperta della particella?cc? nell’esperimento LHCb del CERN, con il contributo di INFN e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ho l’artrosi al ginocchio: posso correre? Ecco come farlo in sicurezza; Allenamento trail running: come costruire forza, resistenza e testa. DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMEUn nuovo studio condotto in Nord Europa spiega perché, nell'arco della giornata, esiste un momento migliore del mattino per praticare attività fisica con il massimo dei benefici (specialmente se si è ... vanityfair.it In bicicletta fino all’ippodromo per la ’Corsa dei quartieri’Il festival della Mobilità Sostenibile Primavera in bici si unisce alla 'Corsa dei quartieri' a Civitanova. Obiettivo: sostenere associazioni cittadine con una lotteria di beneficenza. Appuntamento ... ilrestodelcarlino.it Domani sarà una bellissima giornata di primavera , Venite tutti a camminare con il gruppo di camminate della Pineta di Castel Fusano. Camminata veloce, idonea a persone di mezza età in giù Partecipazione gratuita. Qui di seguito, il nome del gruppo Faceb - facebook.com facebook Nordic Walking e camminata libera sull’Appia Antica: salute, memoria e territorio al centro dell’iniziativa ANDOS Fondi x.com