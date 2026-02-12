Dopo aver segnato contro il Genoa nonostante i dolori, Scott McTominay si allena duramente a Castel Volturno. Il centrocampista della Roma spera di tornare in campo per la prossima partita contro i giallorossi, mettendo in pratica tutto quello che gli è rimasto. La sua presenza resta incerta, ma lui non molla.

"> NAPOLI – Scott McTominay non molla. Dopo aver stretto i denti a Marassi, segnando il gol del 2-1 contro il Genoa nonostante il dolore al piede destro e l’infiammazione al tendine del gluteo, ora il centrocampista scozzese combatte un’altra battaglia a Castel Volturno: rientrare in tempo per la Roma. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il “cannone” è a posto: il piede non preoccupa, ma l’infiammazione richiede cautela. Contro il Como in Coppa Italia McTominay è rimasto fuori, scelta inevitabile dopo 28 partite consecutive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Scott mette la Roma nel mirino”

In un momento di grande crisi, Scott McTominay si presenta come un vero e proprio guerriero in campo, pronto a combattere e a fare la differenza.

