Corriere dello Sport | Una mano Santos

Il referto del Corriere dello Sport denuncia che Santos ha commesso un fallo decisivo, causando un rigore che ha cambiato il risultato della partita. La decisione dell’arbitro ha influito sullo sviluppo della gara, portando alla vittoria dell’avversario. Durante il match, il giocatore brasiliano ha toccato il pallone con la mano in modo evidente, suscitando le proteste dei compagni e degli spettatori. La partita si è svolta davanti a migliaia di tifosi, riuniti nello stadio locale, che ora discutono sulla giustizia dell’episodio.

"> Cambia tutto intorno a lui: squadre, allenatori, città, stadi, tifosi. Ma Alisson resta fedele ai suoi principi: famiglia al primo posto e partite da spaccare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il brasiliano ha impiegato appena dodici minuti per presentarsi al Maradona: ingresso al 70’, accelerazione bruciante, dribbling secco e destro vincente per il 2-2 contro la Roma. Un biglietto da visita che pesa. Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, lo definisce lo “spaccapartite” arrivato dal Portogallo quasi in sordina. Alisson de Almeida Santos, 23 anni, bahiano, figlio d’arte, uno dei due brasiliani sbarcati a gennaio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Una mano Santos” Corriere dello Sport: “Super Santos. Subito in gol all’esordio in A «Sono felice»” Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A all'esordio con il Napoli, dimostrando di essere già in forma e felice di questa nuova avventura. Corriere dello Sport: “Colpo chiuso: Alisson Santos sbarca a Napoli per visite e firme” Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter, una macchina perfetta; Mkhitaryan e la mossa dell'Inter: cosa vuole fare il club con l'armeno; Pellegrini spera nel rinnovo con la Roma: ecco come stanno le cose tra campo e società; Tifosi della Juve furiosi con la Lega Serie A: il post indonesiano con il Bla Bla Bla scatena i social. Corriere dello Sport: Una mano SantosCambia tutto intorno a lui: squadre, allenatori, città, stadi, tifosi. Ma Alisson resta fedele ai suoi principi: famiglia al primo posto e partite da spaccare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corrie ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Malen strepitoso, ma il Napoli recupera due volteIl pari, sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è più utile al Napoli nella corsa Champions: +4 sulla Juventus, distanze invariate sulla Roma. In vetta, invece, l’Inter vola a +11 ... napolipiu.com Corriere dello Sport - #Milan, malumori per il caso #Kalulu- #Bastoni in #InterJuventus e non solo x.com Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook