Corriere dello Sport – l’idea della Roma per l’estate

Da justcalcio.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, si parla di una possibile iniziativa della squadra per la prossima stagione estiva. La notizia, al momento, non ha ancora conferme ufficiali, ma si discute di un’ipotesi che potrebbe coinvolgere alcune operazioni di mercato. La notizia circola tra le fonti di settore, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

2026-03-26 08:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: La tentazione è lì, concreta, quasi sussurrata tra le pieghe del mercato che verrà. E porta un nome preciso: Remo Freuler. Perché se Gasperini dovesse anche solo accennarlo, il diesse Massara sarebbe pronto ad affondare il colpo. Freuler è in scadenza con il Bologna e non rinnoverà. Un’occasione a costo zero, una di quelle che possono far gola quando si tratta di inserire l’ultimo tassello in un mosaico già costruito. Non c’è ancora una trattativa ma l’idea sì, quella esiste. E nel calcio, spesso, è proprio da lì che nasce tutto. Non è una priorità, questo è chiaro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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