Il Napoli ha battuto la Cremonese con il punteggio di 4-0 in una partita valida per il campionato di Serie A. La gara si è conclusa con quattro reti segnate dagli azzurri, che hanno dimostrato un dominio netto sul campo. La vittoria avvicina il Napoli alla qualificazione in Champions League, portandolo a un passo dalla conquista di un obiettivo importante.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si libera dei fantasmi e lo fa nel modo più netto possibile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il crollo contro la Lazio arriva una risposta da grande squadra: 4-0 alla Cremonese, dominio totale e qualificazione alla Champions ormai a un passo. È la vittoria del “Contismo puro”. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Conte cambia assetto, lascia fuori i Fab Four e ritrova applicazione, intensità e ferocia. Il risultato è una partita senza storia: 3-0 già all’intervallo e poker finale, il primo stagionale, che non si vedeva da settembre 2024.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli show: 4-0 alla Cremonese, Champions a un passo”

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