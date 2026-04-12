Corriere dello Sport | Napoli Parma crocevia Champions | Conte punta alla sesta vittoria di fila

Domani si disputa la partita tra Parma e Napoli, una sfida valida per il campionato di Serie A. La squadra ospite cerca di ottenere la sesta vittoria consecutiva sotto la guida dell’allenatore, puntando a consolidare la propria posizione in classifica. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con obiettivi diversi legati alla qualificazione in competizioni europee.

"> Parma-Napoli è molto più di una semplice tappa di campionato. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Parma per il Corriere dello Sport, la sfida del Tardini rappresenta un passaggio chiave per gli azzurri, chiamati a consolidare il secondo posto e a continuare a mettere pressione sull’Inter. Non vale uno scudetto, almeno non direttamente come un anno fa, ma i contenuti e gli scenari restano ricchi e significativi. Vincere oggi significherebbe molto. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe la possibilità di allungare a +5 sul Milan, blindando ulteriormente la seconda posizione e avvicinandosi in maniera concreta alla qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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