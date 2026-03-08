Corriere dello Sport | Napoli Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta | momento storico al Maradona

Durante la partita tra Napoli e Torino, per la prima volta nella storia, Lukaku e De Bruyne sono stati presenti nello stesso stadio, durante un match ufficiale. L’evento si è svolto al Maradona, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La presenza dei due calciatori ha rappresentato un momento inedito che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli-Torino ha regalato una curiosità destinata a entrare negli almanacchi del calcio europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partita del Maradona ha segnato la prima volta in cui Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato insieme una gara ufficiale di club in uno dei cinque principali campionati europei. Secondo quanto ricostruisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i due fuoriclasse belgi avevano condiviso finora soltanto l’esperienza con la nazionale. Dal 2010 a oggi hanno disputato 82 partite insieme con il Belgio, partecipando anche a tre Mondiali e tre Europei. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

