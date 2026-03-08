Corriere dello Sport | Napoli Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta | momento storico al Maradona

Da napolipiu.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Napoli e Torino, per la prima volta nella storia, Lukaku e De Bruyne sono stati presenti nello stesso stadio, durante un match ufficiale. L’evento si è svolto al Maradona, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La presenza dei due calciatori ha rappresentato un momento inedito che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di calcio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli-Torino ha regalato una curiosità destinata a entrare negli almanacchi del calcio europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partita del Maradona ha segnato la prima volta in cui Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno giocato insieme una gara ufficiale di club in uno dei cinque principali campionati europei. Secondo quanto ricostruisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i due fuoriclasse belgi avevano condiviso finora soltanto l’esperienza con la nazionale. Dal 2010 a oggi hanno disputato 82 partite insieme con il Belgio, partecipando anche a tre Mondiali e tre Europei. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli lukaku e de bruyne insieme per la prima volta momento storico al maradona
© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta: momento storico al Maradona”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lukaku e De Bruyne, undici partite per inseguire il sogno Mondiale”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa”

Una selezione di notizie su Corriere dello Sport Napoli Lukaku e De....

Temi più discussi: Pagelle Napoli, i voti della vittoria di Verona: Vergara vivace, passo indietro per Alisson Santos; La battuta di Conte a Politano fa ridere tutti: Dai che per una volta...; De Bruyne torna in campo con il Napoli: la reazione pazzesca dei tifosi al Maradona; Moviola Verona-Napoli: cilecca Colombo, che errore sull’angolo!.

corriere dello sport napoliCorriere dello Sport: Napoli, Lukaku e De Bruyne insieme per la prima volta: momento storico al MaradonaNapoli-Torino ha regalato una curiosità destinata a entrare negli almanacchi del calcio europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la partita del Maradona ha segnato la prima vol ... napolipiu.com

corriere dello sport napoliCorriere dello Sport: Napoli, festa al Maradona tra Sal Da Vinci e i tre punti: Conte sorride Non molliamo maiUna notte di calcio e musica al Maradona, con il Napoli che batte il Torino e il pubblico che celebra anche Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Nel racconto firmato da Fabio Mandar ... napolipiu.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.