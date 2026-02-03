Corriere dello Sport – e Zaragoza è già pronto

Questa mattina il Corriere dello Sport ha annunciato che Zaragoza è già pronto. La chiusura del mercato invernale si avvicina e le squadre si muovono con decisione, ma questa volta sembra che la squadra spagnola abbia già completato le operazioni. La notizia ha sorpreso alcuni tifosi, che si aspettavano ancora qualche movimento, ma tutto fa pensare che Zaragoza sia a posto così.

ROMA – Il gong della chiusura del mercato invernale non è mai stato così dolce. La Roma ha terminato questa sessione con un ultimo colpo, ma anche con un messaggio forte, chiarissimo. L'ultimo innesto in attacco, insieme a Malen, Vaz e Venturino, è una dichiarazione d'intenti che non ammette interpretazioni: la Roma punta dritta alla Champions, anche dopo la sconfitta contro l'Udinese. E lo fa affidandosi anche a una scommessa che accende la fantasia e alimenta i sogni: Bryan "Papu" Zaragoza.

