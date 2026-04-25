Corpolò violento maxi frontale | 3 feriti e l’elisoccorso in volo

Ieri pomeriggio a Corpolò si è verificato un incidente tra tre veicoli, con un impatto frontale che ha coinvolto due auto e una terza vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 e ha causato tre feriti. Una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale con l’elicottero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso.

? Cosa sapere Tre auto coinvolte in un doppio frontale a Corpolò ieri pomeriggio verso le 16:00.. Una settantottenne ferita viene trasportata in ospedale Bufalini tramite l'intervento dell'elisoccorso.. Tre auto coinvolte e tre conducenti riminesi feriti nel violento scontro stradale avvenuto ieri pomeriggio a Corpolò, poco dopo le 16:00, quando una Peugeot ha invaso la corsia opposta. Il drammatico evento si è consumato sulla viabilità locale quando il veicolo guidato da un uomo di 30 anni ha perso il controllo, finendo per impattare prima contro una Kia e successivamente contro una Toyota che procedevano in direzione contraria. L’impatto frontale multiplo ha causato danni strutturali pesanti a tutte e tre le vettifiche coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corpolò, violento maxi frontale: 3 feriti e l’elisoccorso in volo Notizie correlate Scontro violento sulla Postumia: 3 feriti e l’elisoccorso a FontanivaUn violento impatto tra due automobili ha scosso la zona di Fontaniva nella tarda domenica pomeriggio, lasciando tre persone ferite, di cui due in... Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo.