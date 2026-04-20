Nella tarda domenica pomeriggio, sulla strada Postumia, si è verificato un incidente tra due automobili che ha coinvolto tre persone. Due di loro sono state trasportate in codice rosso, mentre una terza ha riportato ferite meno gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori con un'eliambulanza, e i rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'impatto.

Un violento impatto tra due automobili ha scosso la zona di Fontaniva nella tarda domenica pomeriggio, lasciando tre persone ferite, di cui due in condizioni preoccupanti. Il sinistro si è consumato lungo la strada regionale Postumia intorno alle 16:30 del 19 aprile 2026, costringendo le autorità a una gestione complessa dell’emergenza e alla chiusura totale della carreggiata. Interventi coordinati e dinamiche del soccorso. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Cittadella sono state immediatamente impegnate nelle operazioni di estricazione, poiché i feriti erano rimasti intrappolati all’interno delle carcasse dei mezzi coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento sulla Postumia: 3 feriti e l’elisoccorso a Fontaniva

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