Corinaldo niente sentenza | Una perizia sulla balaustra

Il processo di appello sulla strage di Corinaldo, che coinvolge otto imputati legati alla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e ai permessi concessi, ha subito uno stop improvviso. Invece di arrivare a una sentenza, si è deciso di affidare una perizia sulla balaustra del locale. La decisione è stata comunicata nel corso dell’udienza e ha modificato i tempi previsti per la conclusione del procedimento.

Sembrava il giorno della sentenza per gli otto imputati coinvolti nel procedimento relativo alla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e ai permessi che ne consentirono l’attività, invece il processo di appello sulla strage di Corinaldo ha preso una direzione inattesa. A sorpresa i giudici della Corte ieri non si sono riuniti in camera di consiglio ma hanno disposto una nuova perizia tecnica sulle balaustre dell’uscita numero 3, il punto in cui si consumò la tragedia costata la vita a sei persone. Sul banco degli imputati ci sono i sei membri della commissione comunale di pubblico spettacolo che autorizzò l’apertura del locale: l’ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi, Francesco Gallo, Massimiliano Bruni, Stefano Martelli, Massimo Manna e Rodolfo Milani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo, niente sentenza: "Una perizia sulla balaustra" Notizie correlate Corinaldo, i pm in Appello: "Riforma della sentenza"di Marina Verdenelli Riforma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta "illegittima e ingiusta", con pene di giustizia che rimandano a quelle... Cammina in equilibrio sulla balaustra sopra via XX: mobilitazione di soccorsiAllarme per un giovane visto camminare in equilibrio sulla balaustra di piazza Santo Stefano, sopra via XX Settembre: si è allontanato prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corinaldo ter, niente sentenza: la corte d'appello dispone una perizia sulle balaustre; Corinaldo, niente sentenza: Una perizia sulla balaustra; San Basilio, mezzo secolo di condanne per la banda di pusher del bar 'Coltellata'. Corinaldo, niente sentenza: Una perizia sulla balaustraSembrava il giorno della sentenza per gli otto imputati coinvolti nel procedimento relativo alla sicurezza della discoteca Lanterna ... ilrestodelcarlino.it Corinaldo ter, niente sentenza: la corte d'appello dispone una perizia sulle balaustreSorpresa nel giorno in cui si sarebbe dovuto concludere il processo di secondo grado alla commissione di pubblico spettacolo: per i giudici servono approfondimenti. L'incarico sarà affidato il 21 magg ... rainews.it Occhio alla Notizia. . Colpo di scena nel processo sulla strage di Corinaldo: la Corte d’appello di Ancona dispone una nuova perizia sulle balaustre dell’uscita di sicurezza della Lanterna Azzurra. Relazione attesa in tempi brevi per il rischio prescrizione. - facebook.com facebook