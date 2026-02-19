Cammina in equilibrio sulla balaustra sopra via XX | mobilitazione di soccorsi

Un uomo di circa trent'anni ha rischiato di cadere mentre camminava sulla balaustra di piazza Santo Stefano a Genova, mercoledì sera, provocando una vasta risposta di soccorsi. La causa è ancora sconosciuta, ma testimoni riferiscono di averlo visto muoversi con difficoltà e senza apparente motivo. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, pronti a intervenire. La polizia sta valutando le motivazioni del gesto.

Allarme per un giovane visto camminare in equilibrio sulla balaustra di piazza Santo Stefano, sopra via XX Settembre: si è allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi Il ragazzo sembrava minacciare gesti estremi, dunque è stato chiamato il 112. Ampia mobilitazione di soccorsi: sul posto l'ambulanza della Croce Bianca Genovese, i vigili del fuoco con l'autoscala e la polizia di Stato. Al loro arrivo, tuttavia, non c'era più traccia del giovane. Nel frattempo, in strada si era formato un capannello di persone preoccupate. Non sono chiare le motivazioni del gesto per il quale, alla fine, non sono giunte altre richieste di intervento.