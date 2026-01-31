I pubblici ministeri chiedono la riforma completa della sentenza di primo grado sul caso di Corinaldo. La considerano illegittima e ingiusta, e vogliono che vengano confermate le pene già stabilite dal tribunale ordinario, senza attenuanti generiche e con una pena più severa per i reati di falso. La richiesta arriva in Appello, mentre la sentenza di primo grado viene messa in discussione.

di Marina Verdenelli Riforma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta "illegittima e ingiusta", con pene di giustizia che rimandano a quelle formulate già dal tribunale ordinario per tutti i capi di imputazione e una pena più congrua e maggiore per i reati di falso "escludendo le attenuanti generiche". Così la Procura ha concluso ieri la requisitoria per il processo di Appello sulla strage di Corinaldo, quella dove persero la vita cinque minorenni e una mamma di 39 anni all’interno della discoteca Lanterna Azzurra, la notte dell’8 dicembre del 2018. Il processo che è arrivato in Corte è quello che riguarda le questioni sulla sicurezza del locale e sui permessi rilasciati dalla commissione di pubblico spettacolo per l’apertura della discoteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo, i pm in Appello: "Riforma della sentenza"

I pubblici ministeri chiedono di annullare le assoluzioni nel processo d’appello per la tragedia di Corinaldo.

La Procura di Ancona ha chiesto di rifare tutto il processo di primo grado sulla tragedia di Corinaldo.

