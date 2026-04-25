Coppia morì ad Auschwitz | giudice riconosce 1,2 milioni di euro di risarcimento agli eredi

In un caso che riguarda eventi storici legati alla Seconda guerra mondiale, una coppia di ebrei ha perso la vita ad Auschwitz. Un giudice ha stabilito un risarcimento di 1,2 milioni di euro destinato agli eredi. La vicenda ha radici in un episodio accaduto a Monza nel dicembre 1943, quando la coppia era in fuga e uno dei due è tornato indietro per recuperare le foto dei nipoti.

Monza, dicembre 1943. Una coppia di ebrei è in fuga. Lui torna indietro per recuperare le foto dei nipoti. Viene visto, denunciato e arrestato. Lei, già in salvo, fa una scelta d'amore: si consegna per non lasciarlo solo. Alessandro Colombo, 68 anni, e Ilda Zamorani, 63, marito e moglie, morirono nelle camere a gas di Auschwitz. Oggi, ottantatré anni dopo, arriva una sentenza che non cambia la storia, ma la riconosce. Il tribunale di Monza ha stabilito che gli eredi hanno diritto a un risarcimento: circa un milione e duecentomila euro dal fondo istituito dallo stato per le vittime dei crimini nazifascisti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Coppia morì ad Auschwitz: giudice riconosce 1,2 milioni di euro di risarcimento agli eredi Notizie correlate Morì dopo il vaccino Covid: risarcimento di 77mila euro agli erediPesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato... Morì dopo mesi di coma per complicanze dell’anestesia: maxi risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli erediDisposto un risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi di un uomo deceduto per complicanze legate all'anestesia.