Morì dopo mesi di coma per complicanze dell'anestesia | maxi risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi

Gli eredi di un uomo che è morto dopo mesi di coma riceveranno un risarcimento di 1,5 milioni di euro. La causa è legata alle complicanze dell’anestesia, che hanno portato alla sua morte. La vicenda ha portato a una lunga battaglia legale per ottenere il risarcimento.

Disposto un risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi di un uomo deceduto per complicanze legate all'anestesia. Il paziente si era sottoposto a un'operazione per rimuovere un tumore benigno alla testa, nel luglio 2009 era morto dopo mesi di coma.

