Converse First String alla Milano Design Week con un' installazione firmata Garance Vallée e Rich Aybar

Durante la Milano Design Week, Converse First String ha presentato un'installazione realizzata da Garance Vallée e Rich Aybar. L'evento si distingue per aver superato il semplice lancio di prodotto, offrendo un'esperienza visiva e concettuale che coinvolge i visitatori. La mostra si inserisce nel calendario della settimana dedicata al design, attirando l'attenzione su un progetto che unisce moda e creatività.

Converse First String sceglie la Milano Design Week per presentare un'attivazione che va oltre la logica tradizionale della presentazione di prodotto. Al centro c'è la First String Chuck Taylor All Star Woven Leather, il modello più lavorato dell'intera linea First String, costruito con pannelli in pelle intrecciata a mano da un fornitore italiano specializzato e tessuti sulla forma specifica del Chuck. Una scarpa che fa del processo costruttivo il proprio argomento principale, e che per l'occasione diventa musa per due designer indipendenti chiamati a tradurne i valori in un ambiente completo: Garance Vallée e Rich Aybar. Il formato scelto...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Converse First String alla Milano Design Week con un'installazione firmata Garance Vallée e Rich Aybar Notizie correlate IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella... Alla Design Week di Milano c’è un’installazione che respira con chi la attraversaDurante la Design Week di Milano, quando la città si riempie di installazioni, luci e oggetti che provano a raccontare il futuro, capita ogni tanto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’esperienza immersiva di Converse alla Milano Design Week; Converse alla Milano Design Week 2026: artigianato e installazione con Garance Vallée e Rich Aybar; Converse, dalla tela al design: al Fuori Salone di Milano la Chuck Taylor diventa architettura conviviale; La moda sfila al Salone del Mobile 2026. Curious passers-by observe the first telephone booth installed in Milan (1952) - facebook.com facebook