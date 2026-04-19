IQOS torna alla Milano Design Week con l' installazione Soundsorial

Durante la Milano Design Week del 2026, IQOS presenta l’installazione Soundsorial, tornata per l’undicesima volta. L’evento si svolge nel capoluogo lombardo e richiama visitatori provenienti da diverse parti. La manifestazione si tiene in un’area dedicata alla creatività e al design, con un allestimento che coinvolge elementi visivi e acustici. L’installazione è accessibile al pubblico nelle date della settimana dedicata al design.

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella rispetto al passato e offrendo una nuova esperienza grazie alla collaborazione con Devialet: si chiama Soundsorial Design, visitabile presso Opificio 31 in via Tortona 31 fino al 26 aprile. Guardando agli 11 anni consecutivi di presenza alla Milano Design Week Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha ricordato come il brand abbia “iniziato questo percorso per capire dove stesse andando il design, ma in realtà, in questi anni, abbiamo dato anche noi il nostro contributo alla sua creazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione Soundsorial Notizie correlate Quando il suono diventa visibile: IQOS e Devialet alla Design WeekAlla Milano Design Week 2026 il suono smette di essere solo un’esperienza da ascoltare e diventa materia da osservare. Città del Sole sorprende Milano con “Il Gioco delle Favole” di Enzo Mari: installazione gigante per la Milano Kids Design WeekNel cuore di Milano Centrale, il nuovo store di Città del Sole si trasforma in uno spazio di immaginazione e creatività grazie a una speciale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spazi di ascolto e dj set, la Milano Design Week si apre alla musica come nuova soglia di creatività; Cosa vedremo alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week; Design Week 2026: la forza trasformativa del suono. IQOS torna alla Milano Design Week con l’installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l’undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l’asticella rispetto al passato e offrendo una nuova esperienza grazie ... italpress.com Design Week 2026: la forza trasformativa del suonoDalla sinergia tra Iqos e Devialet è nato Soundsorial Design, un progetto che invita il pubblico a entrare in una dimensione in cui il suono non solo si ascolta, ma si avverte, si attraversa, si intui ... vanityfair.it MILANO DESIGN WEEK 2026 ALCUNE INFORMAZIONI PER raggiungere il Salone del Mobile a Rho Fiera e spostarvi in città tra gli eventi del Fuorisalone. DA MARTEDÌ 21 APRILE ATM ha programmato più treni su M1 e, nelle ore serali, anche su M facebook In occasione della Milano Design Week riapre al pubblico il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo a tutti i visitatori (su registrazione) la possibilità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, totalmente gratuita. x.com