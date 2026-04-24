Alla Design Week di Milano c’è un’installazione che respira con chi la attraversa

Durante la Design Week di Milano, città popolata da installazioni e mostre di design, si è aperta un’opera che sembra respirare insieme ai visitatori. L’installazione, posizionata in uno degli spazi dedicati all’evento, ha attirato l’attenzione per la sua capacità di coinvolgere chi la attraversa, creando un’esperienza sensoriale diretta e immediata. La struttura si distingue tra le altre esposizioni presenti in città.

Durante la Design Week di Milano, quando la città si riempie di installazioni, luci e oggetti che provano a raccontare il futuro, capita ogni tanto di entrare in uno spazio che non si limita a mostrarti qualcosa, ma ti assorbe. È quello che succede nella Sala Barozzi della Fondazione Istituto dei Ciechi, dove suono, immagini e presenza umana si intrecciano in un ambiente che cambia continuamente. Qui, dal 19 al 26 aprile, prende forma “Anima Mundi. A Visionary Impulse”, un’installazione immersiva firmata dallo studio Dotdotdot e presentata da Geely Auto in occasione della Milano Design Week 2026. L’opera trasforma lo spazio in un sistema vivo, che reagisce a ciò che accade al suo interno.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Alla Design Week di Milano c’è un’installazione che respira con chi la attraversa Notizie correlate IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella... Ploom, l’installazione immersiva “Feel The Aura” alla Milano Design WeekMILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, presenta “Feel The Aura” alla Milano Design Week 2026:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano Design Week. 8 cose che vi consigliamo dopo averle viste, giorno 4; Best of Milano Design Week 2026; Le 17 installazioni più belle da vedere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e location; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026. Alla Design Week 2026, un oracolo algoritmico rimette al centro lo spettatoreL'installazione immersiva e partecipativa nata nell'ambito del progetto glo for art è uno spunto di riflessione sul tema della partecipazione del soggetto nell'esperienza artistica al tempo dell'artif ... wired.it Feste ed eventi gratuiti alla Milano Design Week: un fine settimana tra musica, arte e aperitiviSiamo nel vivo della Milano Design Week e, come ogni anno, oltre alle numerose e innovative installazioni non mancano anche le feste e gli eventi gratuiti ... fanpage.it Presentata alla Milano Design Week 2026 l’edizione limitata del Super SUV, con oltre 70 opzioni di personalizzazione per livree ed interni facebook Confindustria nautica, alla Design Week 2026 annuncia partnership con Trussardi. x.com