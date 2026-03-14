Al convegno K2B, tenutosi ad Arezzo il 14 marzo 2026, non sono state invitate forze politiche di alcun tipo. La decisione di escluderle è stata presa sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, secondo quanto comunicato dalla Cgil. La scelta riguarda esclusivamente la selezione dei partecipanti, senza altre motivazioni ufficiali dichiarate.

Arezzo, 14 marzo 2026 – . Nota di K2B in risposta al comunicato stampa di Cisl e Uil. «Abbiamo letto con stupore e rammarico la nota con la quale i sindacati confederali e di categoria di Cisl e Uil hanno lamentato il loro mancato invito al convegno di presentazione di K2B. Con stupore perché nel loro comunicato scrivono che avremmo invitato “i rappresentanti di tutte le forze politiche del territorio e il solo segretario generale della Cgil di Arezzo”. Probabilmente hanno letto con inadeguata attenzione il programma del convegno perché non tutti ma nessun rappresentante delle forze politiche è stato invitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Al convegno K2B non è stata invitata alcuna forza politica e la scelta della Cgil è stata determinata dal criterio della maggiore rappresentatività»

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