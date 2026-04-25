Controlli del territorio sanzioni e denunce

Negli ultimi giorni, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno effettuato una serie di controlli mirati nel territorio. Le operazioni hanno riguardato verifiche sull’immigrazione, controlli delle norme sulla circolazione stradale e ispezioni sugli immobili. Durante queste verifiche sono state identificate alcune irregolarità, con conseguenti sanzioni e denunce a carico di diversi soggetti. Le attività proseguiranno per garantire un monitoraggio più efficace della zona.

Controlli dell’immigrazione, sanzioni per violazioni del codice della strada, verifiche di immobili. Sono i risultati di verifiche degli agenti del commissariato di polizia di Fondi, eseguite nel corso dei mirati controlli del territorio, che si stanno intensificando in queste settimane con.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Controlli a tappeto nei locali: scattano sanzioni e denunce per violazioni sulla sicurezza

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