Durante i controlli straordinari del territorio, le forze dell’ordine hanno sequestrato armi da taglio e droga, ritirando anche diverse patenti di guida. La polizia ha fermato numerosi veicoli in varie zone della città, trovando sostanze illegali nascosta in alcuni veicoli fermati. In un caso, un uomo è stato denunciato per possesso di armi proibite, mentre in altri casi sono state elevate multe e sanzioni amministrative.

Controlli straordinari del territorio, denunce e sanzioni - sequestrate armi da taglio e stupefacenti, patenti ritirate. Proseguono senza sosta i servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al centro cittadino e alla fascia pedemontana. Scendendo nel dettaglio delle attività svolte, su Strada Langhirano, durante l’esecuzione di un posto di controllo finalizzato al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, una pattuglia ha fermato il conducente di un’auto che è stato identificato in un 57enne italiano residente in provincia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite.

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli a tappeto in città, Mesola e Lagosanto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.