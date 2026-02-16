Controlli straordinari del territorio denunce e sanzioni | sequestrate armi da taglio e stupefacenti patenti ritirate
Durante i controlli straordinari del territorio, le forze dell’ordine hanno sequestrato armi da taglio e droga, ritirando anche diverse patenti di guida. La polizia ha fermato numerosi veicoli in varie zone della città, trovando sostanze illegali nascosta in alcuni veicoli fermati. In un caso, un uomo è stato denunciato per possesso di armi proibite, mentre in altri casi sono state elevate multe e sanzioni amministrative.
Controlli straordinari del territorio, denunce e sanzioni - sequestrate armi da taglio e stupefacenti, patenti ritirate. Proseguono senza sosta i servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al centro cittadino e alla fascia pedemontana. Scendendo nel dettaglio delle attività svolte, su Strada Langhirano, durante l’esecuzione di un posto di controllo finalizzato al rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, una pattuglia ha fermato il conducente di un’auto che è stato identificato in un 57enne italiano residente in provincia.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Controlli straordinari a Borgo Taro: tre denunce, patenti ritirate e sanzioni a un locale
Nei giorni scorsi, a Borgo Val di Taro e nei comuni della Val Taro, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite.
Controlli straordinari, denunce e patenti ritirate
Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli a tappeto in città, Mesola e Lagosanto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LA POLIZIA DI STATO SVOLGE CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO NELL’AREA DEL PARCO DELLE GROANE, NEI COMUNI DI BARLASSINA, LENTATE SUL SEVESO E SEVESO - Questura di Monza e della Brianza | Polizia di Stato; Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio; Controlli straordinari sul territorio, un arresto e 160 persone identificate; Controlli straordinari sul territorio, rafforzata la presenza della polizia.
Dalla Fortezza a Rovezzano, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorioProsegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio a Firenze, predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di ... 055firenze.it
Camporotondo Etneo, controlli contro i reati predatori: denunciati tre uominiCAMPOROTONDO ETNEO - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Catania per contrastare ... newsicilia.it
Controlli straordinari nel weekend a Udine, con arresti, denunce e patenti ritirate IL VIDEO - facebook.com facebook
Controlli straordinari della Polizia davanti alle scuole e nei parchi a Jesi. Identificate 109 persone. Il supporto delle unità cinofile della Finanza #ANSA x.com