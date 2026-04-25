Contrasto all’utilizzo indisciplinato di bici e monopattini

La Polizia di Stato sta portando avanti controlli per prevenire l’uso scorretto di biciclette e monopattini elettrici in città. Le forze dell’ordine verificano il rispetto delle norme e sanzionano chi utilizza questi mezzi in modo non conforme alla legge. Le operazioni si concentrano sul garantire la sicurezza di pedoni e altri utenti della strada, intervenendo in caso di irregolarità o comportamenti pericolosi.

La Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici. Al riguardo, in aggiunta all’ordinaria attività di controllo del territorio, la Questura di Foggia ha coordinato un ulteriore ed articolato servizio interforze al fine di contrastare l’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici, al fine ultimo di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di c.d. “micromobilità”, il cui uso indisciplinato continua a recare disturbo ed intralcio alla libera e regolare fruizione delle strade, creando pericoli per l’incolumità dei pedoni. Le recenti operazioni si sono...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Contrasto all’utilizzo indisciplinato di bici e monopattini Notizie correlate Foggia: la Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettriciFoggia: la Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici. Sicurezza stradale: "Traffico contromano di monopattini e bici elettriche"Scrive una lettrice: "Si segnala una criticità in materia di sicurezza stradale nell’ultimo tratto di via Alessandro Volta, tra l’incrocio con via G. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pericolo monopattini e bici elettriche, la Polstrada ai ragazzi: Utilizzate la testa e il casco - FoggiaToday; Bici elettriche e monopattini, piano di contrasto ai comportamenti sbagliati. Martino: Non vale la pena rovinarsi la vita.