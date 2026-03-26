Foggia | la Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici

A Foggia, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme relative all’utilizzo di biciclette e monopattini elettrici. Le operazioni sono state condotte nelle aree pubbliche della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole da parte degli utenti di questi mezzi. Sono state contestate violazioni legate a comportamenti non conformi alla normativa vigente.

. La Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici. Al riguardo, in aggiunta all’ordinaria attività di controllo del territorio, la Questura di Foggia ha coordinato un ulteriore ed articolato servizio interforze al fine di contrastare l’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici, al fine ultimo di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di c.d. “micromobilità”, il cui uso indisciplinato continua a recare disturbo ed intralcio alla libera e regolare fruizione delle strade, creando pericoli per l’incolumità dei pedoni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia: la Polizia di Stato continua nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici Articoli correlati Foggia, stretta su bici e monopattini elettriciFoggia: La Polizia di Stato prosegue nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici. Foggia: 123 fermati, 35 verbali per monopattini e biciLe forze dell’ordine a Foggia hanno avviato un’intensa campagna di controllo sulla circolazione dei veicoli elettrici leggeri, registrando... Tutti gli aggiornamenti su Foggia la Polizia di Stato continua... Temi più discussi: Polizia sventa assalto a portavalori: 14 arresti tra foggiani e cerignolani - FoggiaToday; FOGGIA: La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne ed un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un anziano in carrozzina. - Questura di Foggia | Polizia di Stato; Modena, sventato assalto a portavalori a Vignola: 14 fermati, ferito un poliziotto; Sventato assalto al portavalori in Emilia: 14 arrestati, tutti di Foggia e Cerignola. La Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute ElenaLa Polizia di Stato rintraccia a Firenze in buone condizioni di salute Elena Rebeca BURCIOIU, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. La Questura di ... ilsipontino.net Foggia, rapina a un anziano in carrozzina: la Polizia arresta due presunti responsabiliRapina a un anziano in carrozzina a Foggia: la Polizia arresta due uomini e recupera il cellulare sottratto alla vittima. pugliapress.org Continuano gli incontri della Polizia di Stato con i giovani sulla sicurezza stradale. Questa mattina gli agenti della sezione Polizia Stradale hanno incontrato gli studenti delle classi quarte dell’istituto di istruzione superiore Pacle “Luigi Russo” del capoluogo. # - facebook.com facebook