La banca ha ridotto i crediti deteriorati, portandoli a livelli in linea con il mercato, e ha mantenuto una buona liquidità e un patrimonio solido. Questi interventi puntano a rafforzare la stabilità finanziaria e a sostenere le aziende clienti, in un momento di attenzione crescente alle condizioni di solvibilità delle istituzioni creditizie. Le misure adottate sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali piani futuri.

Crediti deteriorati tagliati e "ora in linea con il mercato", liquidità e patrimonio elevati permettono alla Baps, la Banca agricola popolare di Sicilia di avere le risorse per "supportare" famiglie e imprese in un momento di rallentamento dell'economia, incertezza del commercio internazionale e rialzo dei prezzi. Archiviato il bilancio 2025 e un'assemblea degli azionisti molto partecipata come da tradizione di banca popolare dove è stato riconfermato, l'ad Saverio Continella, in un'intervista con l'ANSA, sottolinea il ruolo dell'istituto, nato da due popolari di lunga storia e che conta oltre 100 filiali nell'isola con due a Roma e Milano....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continella, 'Baps banca ora più solida per supportare aziende'

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