Gasperini | All' andata non eravamo al top ora difesa più solida Sulla Juve pronti a sfidarli

Nella vigilia della partita tra Roma e Juventus, l’allenatore ha parlato della condizione della sua squadra, sottolineando che in passato non erano al massimo, ma ora la difesa si è rafforzata. Ha anche dichiarato che sono pronti ad affrontare i bianconeri, evidenziando l’importanza di questa sfida. Non sono stati fatti altri commenti o considerazioni sul momento attuale del campionato.

Nella vigilia della partita tra Roma e Juventus, l'allenatore ha illustrato lo stato della squadra, evidenziando i temi principali legati al momento di forma, agli infortuni e all'approccio tattico previsto per l'incontro. L'analisi si concentra sui fatti emersi in conferenza, sulle dinamiche interne al gruppo e sul percorso recente che ha portato sin qui. Nel quadro della prossima sfida, si sottolinea la necessità di mantenere continuità di rendimento nonostante una fase di gennaio caratterizzata da infortuni e assenze. La strategia punta a una prestazione concreta, orientata a risultati concreti e a una gestione cauta delle situazioni di gioco.