conte in due anni ha portato scudetto supercoppa e forse secondo posto avanti il prossimo

In due anni, la squadra ha vinto uno scudetto, una Supercoppa e potrebbe arrivare secondo nel campionato in corso. Nella partita tra Napoli e Cremonese, terminata 4-0, sono state assegnate le pagelle da Fabrizio d’Esposito. Alla vigilia della Liberazione, la Cremonese si è presentata in nero totale, con tra i titolari il pronipote del Duce, che indossava il numero 22, riferito all’anno della Marcia su Roma.

Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Alla vigilia della Liberazione, fa impressione vedere la Cremonese presentarsi in nero totale e avere tra i titolari il pronipote del Duce con il numero 22, l’anno della Marcia su Roma. Le quattro pere di stasera sono soprattutto antifasciste, senza dimenticare che Cremona fu la città del ras Farinacci, il principale fautore della violenza squadrista. Per il resto Zio Vanja fa tre parate e rilancia con le mani per Santos Subito che va a segnare. Tuttavia si registra con amarezza che Meret è diventato il secondo portiere – 6,5 OLIVERA. Mati l’Uruguagio da queste parti è talvolta rovinato dall’estetica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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