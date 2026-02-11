Il Napoli ha perso 1-0 contro la Lazio in Coppa Italia, chiudendo la partita con una sconfitta pesante. Dopo questa battuta d’arresto, Conte ha risposto a Mourinho, ricordando che in due anni ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa, mentre gli altri non hanno portato a casa nessun titolo. La discussione tra i due allenatori si riaccende, mentre il Napoli si prepara a riprendere il campionato con ancora qualche domanda sul proprio livello di competitività.

Una prima parte di stagione chiusa con una sconfitta pesante in Coppa Italia ripropone al Napoli la riflessione sul livello di competitività e sulle decisioni arbitrali che hanno accompagnato i momenti chiave. L'allenatore ha risposto con una lettura molto diretta della situazione, enfatizzando aspetti legati all'arbitraggio, alla gestione delle competizioni e al confronto con i rivali di sempre. La dichiarazione del tecnico è stata improntata a una richiesta di maggiore chiarezza e coerenza nel panorama ufficiale. Conte ha sottolineato criticità sull'arbitraggio e ha avanzato un ritratto del livello della classe arbitrale italiana, invitando a considerare la consistenza delle decisioni durante la stagione.

© Mondosport24.com - Conte replica a Mourinho: «In due anni Scudetto e Supercoppa, gli altri zero titoli»

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli perde anche in casa contro la Lazio e saluta la competizione.

