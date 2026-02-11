Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli perde anche in casa contro la Lazio e saluta la competizione. Antonio Conte si lascia andare a una battuta sulla sua carriera, paragonandosi a Mourinho: «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Le altre, come diceva un allenatore, zero titoli». La squadra napoletana aveva appena detto addio alla Champions League e ora anche alla coppa nazionale. La delusione è grande, ma l’allenatore non nasconde le sue parole dure.

Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso» Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari Cagliari, Pavoletti verso l’ultimo anno in rossoblù? Tra sogni, responsabilità e un futuro tutto da scrivere Inter, il video celebrativo per Lautaro Martinez è un caso! Ne parla anche l’Equipe, la ricostruzione – VIDEO Maglia Juve pre match 202627: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTO Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte come Mourinho: «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Le altre, come diceva un allenatore, zero titoli»

Approfondimenti su Conte Mourinho

Dopo aver vinto scudetto e Supercoppa in un anno e mezzo, Antonio Conte si presenta subito pronto a difendere il suo Napoli.

Dopo il match Benfica-Napoli, José Mourinho ha commentato la corsa scudetto, individuando come principali contendenti Inter, Napoli e Milan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conte Mourinho

Argomenti discussi: Conte come Mourinho: Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli...; Conte alla Mourinho in conferenza stampa: Noi Scudetto e Supercoppa, altre squadre zero titoli; Conte furibondo e il gesto delle dita in conferenza stampa dopo Napoli-Como: Da oggi in poi…. E cita una frase di Mourinho; Conte: Scudetto? Cerchiamo di essere seri.... E in tv prima la frase su Rocchi, poi in conferenza cita Mourinho così!.

Antonio Conte e il 2 in conferenza: «Noi scudetto e Supercoppa, altre squadre con zero titoli»Antonio Conte, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, va in conferenza. E non ci sta: «Due anni, scudetto e Supercoppa. Adesso, ogni volta che verrò in conferenza mi ... ilmessaggero.it

Conte sbotta e cita Mourinho dopo Napoli-Como: Noi due tituli, gli altri zeroÈ un Antonio Conte amaro, ma combattivo quello che si presenta nella sala conferenze dello stadio Maradona. Tra l’emergenza infortuni, le frecciate arbitrali e la rivendicazione dei successi ottenuti, ... msn.com

"Io due titoli in due anni, altri zero, come diceva Mourinho": Antonio Conte on fire in conferenza dopo l'eliminazione della Coppa Italia per mano del Como #NapoliComo #Conte #CoppaItalia - facebook.com facebook

Conte risponde alle critiche citando Mourinho x.com