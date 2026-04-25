Conte festeggia il 25 aprile a Napoli | Meloni? Non spetta a me dare patenti di antifascismo

Il leader del partito di governo ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile a Napoli. Durante un'intervista, ha dichiarato che non spetta a lui giudicare l'antifascismo di altri esponenti politici, aggiungendo che si limita a commentare le dichiarazioni pubbliche. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni tra gli osservatori politici e i rappresentanti dell'opposizione.

''Io sto alle dichiarazioni che vengono fatte, non spetta a me arrogantemente distribuire patenti di democraticità agli altri leader politici e alla presidente del Consiglio. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, prendiamo anche atto che fino all'altro giorno La Russa ha fatto dichiarazioni di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Antifascismo e musica per il 25 aprileAnche il Comune di Vezzano sul Crostolo ricorda oggi l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 25 aprile, Pagliarulo (Anpi): “L’antifascismo non è il passato ma un’idea di futuro”Tra il raduno di Forza Nuova a Predappio che celebra “la fine dell’antifascismo”, le dichiarazioni della seconda carica dello Stato Ignazio La Russa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giuseppe Conte sabato 25 aprile a Torre del Greco; Il 25 aprile Giuseppe Conte inaugura sede M5S a Torre del Greco; Castelluccio Inferiore festeggia i 100 anni di Antonietta Conte: Memoria viva della comunità. Conte festeggia il 25 aprile a Napoli: Meloni? Non spetta a me dare patenti di antifascismoEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... napolitoday.it 25 Aprile: Conte, divisivo se non riconosci valori democraziaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Castelluccio Inferiore festeggia i 100 anni di Antonietta Conte: “Memoria viva della comunità” Continua a leggere: - facebook.com facebook Al Maradona festeggia il Napoli che grazie al gol di Politano vince il match col Milan Gli azzurri di Conte scavalcano i rossoneri al secondo posto e si riportano a -7 dall'Inter #Calcio #SerieA #NapoliMilan x.com