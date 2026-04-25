Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha celebrato oggi l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo attraverso eventi che uniscono musica e commemorazione. L'iniziativa coinvolge la comunità locale e si svolge in diverse location della città, con l’obiettivo di ricordare quella giornata storica. La ricorrenza si inserisce nel calendario delle celebrazioni ufficiali, con momenti dedicati alla riflessione e alla memoria.

Anche il Comune di Vezzano sul Crostolo ricorda oggi l’ 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia commemorativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la locale sezione di Anpi. La mattinata si snoderà in un percorso articolato in più tappe. Oltre alle consuete deposizioni al monumento alle vittime dell’eccidio di La Bettola (ore 9), il cippo di via Martelli (ore 10.10), il monumento ai caduti del cimitero di Vezzano (ore 10.30) e alla cerimonia in piazza della Vittoria, al monumento ai caduti recentemente restaurato (ore 11.30), quest’anno sono previste altre quattro deposizioni. Ricorrendo infatti l’80esimo anniversario delle elezioni del primo consiglio comunale post-Liberazione, verranno omaggiate con fiori anche le tombe degli eletti del 1946: alle ore 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antifascismo e musica per il 25 aprile

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"Se la Storia arrotondasse lavorando in portineria, cosa direbbe" Stefano Tartarotti #25aprile #antifascismo #fakenews #propaganda #nazionalismi #sovranismo - facebook.com facebook

Non credo alle mie orecchie: su @Radio1Rai si sta facendo il processo al 25 aprile, trasformato in “evento miserabile”, con conduttrice che fa domande tipo: «Alla destra si fanno gli esami del sangue di antifascismo, perché alla sinistra non si fa lo stesso con l’ x.com