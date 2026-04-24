L'allenatore ha commentato le recenti critiche rivolte alla squadra, definendole troppo severe dopo la vittoria contro la Cremonese. Ha anche espresso sorpresa per il mancato saluto di un calciatore in occasione di un incontro tra le due squadre. Riguardo alla sconfitta contro la Lazio, ha detto che le osservazioni successive sono state sproporzionate, considerando i successi ottenuti negli ultimi due anni, tra cui uno scudetto e una Supercoppa.

Il Napoli si gode quello che ha e che è suo di diritto. Una vittoria secca, senza sbavature, contro una Cremonese che non ha saputo opporre una resistenza concreta. La serata trascorre piacevolmente al Maradona, grazie a una prova completa della squadra di Antonio Conte. “Non avevo dubbi che la squadra non avesse perso la fame. Con la Lazio abbiamo avuto il 70% di possesso palla e fatto dodici tiri senza centrare lo specchio, nulla è andato per il verso giusto. Ora c’era voglia, determinazione, rivalsa. Dopo la scorsa gara sono arrivate un po’ troppe critiche, mi sono sembrate eccessive per una squadra che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa in due anni come all’epoca di Maradona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Troppe critiche al Napoli. Lukaku? Mi sarei aspettato un saluto"

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