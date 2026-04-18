Il M5S ad Avellino punta su Pizza | porte sbarrate a Festa la coalizione progressista fa quadrato

Alle elezioni comunali di Avellino, il Movimento 5 Stelle ha scelto di sostenere ufficialmente Nello Pizza come candidato sindaco. Michele Gubitosa, vicepresidente del movimento, ha confermato la partecipazione del partito alla campagna elettorale senza nascondere la posizione netta contro la presenza di un altro possibile candidato. La coalizione progressista si è unita intorno a questa scelta, lasciando aperta la porta a eventuali alleanze o alleanze.

Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, non gira intorno alle cose. Le elezioni comunali di Avellino hanno un candidato, Nello Pizza, e il M5S ci sta dentro con convinzione. La lista è quasi pronta.Il comitato elettorale apre sabato 25 aprile alle 16 in piazza Libertà, con.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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