Amministrative primo incontro pubblico per Di Rosa | Nessun padrino politico parola ai cittadini

Lunedì 2 marzo alle 17, Giuseppe Di Rosa terrà il suo primo incontro pubblico alla villetta dello stadio Esseneto, segnando l’avvio della sua campagna elettorale per le amministrative del 2026. Di Rosa ha annunciato che non avrà padrini politici e ha invitato i cittadini a partecipare e ascoltare le sue proposte. L’evento rappresenta il primo passaggio ufficiale della sua corsa elettorale.

Lunedì 2 marzo alle 17 alla villetta dello stadio Esseneto il candidato sindaco presenta il progetto civico "Tutti Insieme per una città normale" Parte ufficialmente la corsa di Giuseppe Di Rosa alle amministrative 2026. Lunedì 2 marzo, alle 17, alla villetta dello stadio Esseneto, il candidato sindaco incontrerà la città per il lancio della sua campagna elettorale. L'iniziativa si presenta come un appuntamento aperto e partecipato, senza la presenza di leader di partito o figure politiche esterne. "Nessuna passerella istituzionale - puntualizza Di Rosa - ma un confronto diretto con i cittadini, chiamati a intervenire, porre domande, avanzare richieste e segnalare criticità".