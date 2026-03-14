Giustizia la sfida del referendum Intervista ad Anna Gallucci | Separare le carriere per restituire fiducia ai cittadini

Abbiamo intervistato Anna Gallucci, magistrato con anni di esperienza, attualmente Pubblico Ministero a Pesaro. In passato ha lavorato come sostituto procuratore a Rimini e Termini Imerese. La sua opinione si concentra sulla necessità di separare le carriere nel settore giudiziario per favorire la fiducia dei cittadini nel sistema di giustizia.

"Il sistema correntizio va scardinato. Votare sì non è una scelta politica, ma di trasparenza e civiltà" Abbiamo intervistato Anna Gallucci, magistrato di lunga esperienza che oggi ricopre la funzione di Pubblico Ministero a Pesaro, dopo aver prestato servizio come sostituto procuratore a Rimini e Termini Imerese. In questa conversazione, Gallucci spiega le ragioni del suo convinto sostegno alla riforma della giustizia e al superamento del sistema attuale. Dottoressa Gallucci, lei è dichiaratamente favorevole ai quesiti referendari. Qual è, secondo lei, il cuore pulsante di questa riforma e perché il cittadino dovrebbe votare "Sì"?"Il vero motore del cambiamento è lo scardinamento del sistema correntizio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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