consigli per atti obbligatori poi il silenzio

Recentemente si è sollevato il tema della convocazione del Consiglio, con particolare attenzione al fatto che spesso viene chiamato esclusivamente per approvare atti obbligatori. Questa prassi limita il ruolo dei consiglieri a una funzione puramente formale, senza spazio per discussioni o approfondimenti. La questione riguarda anche il silenzio che spesso segue queste sedute, lasciando poco spazio a confronti più ampi tra i membri.

"Non è accettabile che il Consiglio venga convocato solo per approvare atti obbligatori, riducendo i consiglieri a una funzione meramente formale". Vanessa Bigliazzi, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Cortona, non usa mezzi termini nel denunciare una situazione che definisce "svilente per la vita democratica della città". Quattro mesi senza un’assemblea consiliare: un silenzio istituzionale che ha spinto il gruppo Pd a una scelta simbolica ma netta. "Nel Consiglio di ieri, 23 aprile, abbiamo votato contro tutti i punti all’ordine del giorno, compreso il rendiconto di gestione. Una forma di protesta necessaria", spiega Bigliazzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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LA REGOLA DEL SILENZIO

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