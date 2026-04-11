Un viaggio verso Milano si conclude con una telefonata inaspettata, durante la quale risponde un uomo, ma subito dopo si crea un silenzio totale. Sono passati alcuni giorni da quel momento, senza ulteriori notizie sulla scomparsa di Azzurra. La ragazza aveva lasciato messaggi rassicuranti prima di partire, ma da allora non ha più dato segnali di sé. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi nella comunità locale.

Grosseto, 11 aprile 2026 – Un viaggio verso Milano, messaggi rassicuranti, poi all’improvviso il silenzio. È una vicenda ancora piena di interrogativi quella di Azzurra Canuti, 25 anni, scomparsa dal 18 marzo dopo essersi allontanata da Arcille, frazione di Campagnatico, dove vive con la famiglia. Giorni che passano, ma della giovane ragazza ancora non ci sono notizie. E la preoccupazione della famiglia, ogni giorno che passa, cresce sempre di più. L’arrivo a Milano: “Mamma vado in discoteca”. Azzurra lascia la sua casa alla fine di febbraio, è diretta in Lombardia. Arriva a Milano. In questi giorni mantiene i contatti con la famiglia, inviando messaggi che non destano preoccupazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultima telefonata, risponde un uomo, poi il silenzio: cosa è successo ad Azzurra?

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