Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter | quando parla il tecnico

Domani il tecnico dell’Inter terrà una conferenza stampa ad Appiano Gentile per presentare la partita di domenica contro il Torino. Durante l’incontro spiegherà i dettagli della sfida e fornirà aggiornamenti sulla preparazione della squadra. La conferenza rappresenta un momento di confronto tra allenatore e media prima della gara in programma questa settimana.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: il tecnico presenterà domani da Appiano Gentile la sfida di domenica contro i granata. L’ Inter si prepara a tuffarsi nuovamente nel clima campionato. Dopo aver staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia superando il Como, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta contro il Torino, valida per la 34ª giornata di Serie A, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter: i dettagli. Come appreso da Internews24, il tecnico nerazzurro incontrerà i media per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte di formazione.🔗 Leggi su Internews24.com

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LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU E BASTONI| BODØ/GLIMT-INTER | STAGIONE 2025/2026

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