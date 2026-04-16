Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Cagliari | Campionato sminuito? Vorrei essere mediocre e primo per tutta la mia vita! Bastoni non sarà convocato ecco come sta

Alla vigilia della sfida tra Inter e Cagliari, il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa, affrontando vari temi legati alla partita e alla stagione. Ha commentato sulla percezione del campionato, affermando che preferirebbe essere mediocre e vincere sempre. Inoltre, ha annunciato che Bastoni non sarà convocato a causa di problemi fisici. La conferenza si è svolta prima della 33ª giornata di Serie A 202526 a San Siro.