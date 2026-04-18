In vista della partita tra Juventus e Bologna, il centrocampista ha parlato in conferenza stampa, sottolineando di non essersi mai visto lontano dal club e confermando l’intenzione di tornare a vincere. Ha inoltre menzionato la solidità del progetto della squadra e il rinnovo contrattuale appena concluso. Le sue dichiarazioni sono arrivate alla vigilia della 33ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: le sue parole dopo il rinnovo e alla vigilia del match della 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Il giorno dopo il suo rinnovo fino al 2030, Manuel Locatelli si è presentato in conferenza stampa non solo per ‘festeggiare’ il suo prolungamento di contratto ma anche per presentare Juve Bologna. È vigilia del match della 33ª giornata di Serie A, altro snodo importantissimo per le ambizioni Champions dei bianconeri. Prende la parola Locatelli: «Ci tenevo a ricordare Manninger, io che da bambino guardavo la Juve ho un ricordo di lui. Era una grandissima persona, lo ricorderemo con affetto, verrà ricordato domani e per sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Locatelli pre Juve Bologna: «Non mi son mai visto lontano da questo club. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido»

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