Conferenza stampa Bremer alla vigilia di Milan Juve | La squadra galleggia da 6 anni e questo non può succedere L’importante è tornare a vincere – VIDEO
Gleison Bremer ha partecipato a una conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, che si giocherà all'Allianz Stadium. Il difensore ha commentato la situazione della squadra, affermando che da sei anni si vive una fase di stallo e che è fondamentale tornare a ottenere risultati positivi. La partita della 34ª giornata di Serie A è stata al centro delle sue parole, senza altre dichiarazioni o dettagli sulla squadra o sull’avversario.
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