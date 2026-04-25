Conferenza stampa Bremer alla vigilia di Milan Juve | La squadra galleggia da 6 anni e questo non può succedere L’importante è tornare a vincere – VIDEO

Gleison Bremer ha partecipato a una conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Juventus, che si giocherà all'Allianz Stadium. Il difensore ha commentato la situazione della squadra, affermando che da sei anni si vive una fase di stallo e che è fondamentale tornare a ottenere risultati positivi. La partita della 34ª giornata di Serie A è stata al centro delle sue parole, senza altre dichiarazioni o dettagli sulla squadra o sull’avversario.