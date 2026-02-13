Conferenza stampa Chivu | Sarà una partita importante riconosciuta a livello mondiale Juve migliorata con Spalletti ha dato identità

Daniele Chivu ha sottolineato l'importanza della prossima sfida tra Inter e Juventus, un match che attirerà l’attenzione di tifosi e media di tutto il mondo. L’ex calciatore ha evidenziato come i bianconeri siano migliorati con l’arrivo di Spalletti, che ha contribuito a dare una nuova identità alla squadra. La partita si prospetta come una delle più decisive della stagione, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo tutta la loro energia. Chivu ha anche ricordato come questo incontro possa influenzare le ambizioni di entrambe le formazioni in ottica classifica.